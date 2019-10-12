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Yengece niçin yan yan gidersin demişler... Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

Türkiye’de televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster yeni sezonda efsane bir bölümle ‘yeniden merhaba’ dedi. Bugün de ilginç yarışmacı ve soruları ile Milyoner, atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Az önce sorulan Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir? sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir? sorusu ve cevaplarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 23:18
Yengece niçin yan yan gidersin demişler... Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

Dünyanın en çok kazandıran kültür ve bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. Milyoner'in yeni sezonunun ilk bölümünde 1 Milyon Lira değerindeki soru ilk defa bir yarışmacı tarafından doğru cevaplandı ve Arda Ayten yarışma tarihine geçmişti. Bugün de yarışmada sorulan Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir? sorusu merak konusu oldu.

Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

A) Balıklara saygımdan

B)Senin aynın benim düzüm

C) Serde kabadayılık var

D) Akrepten farkım olsun

İşte cevabı!

Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

C) Serde kabadayılık var

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Yengece niçin yan yan gidersin demişler... Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir?
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