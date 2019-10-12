Yengece niçin yan yan gidersin demişler... Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

Dünyanın en çok kazandıran kültür ve bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. Milyoner'in yeni sezonunun ilk bölümünde 1 Milyon Lira değerindeki soru ilk defa bir yarışmacı tarafından doğru cevaplandı ve Arda Ayten yarışma tarihine geçmişti. Bugün de yarışmada sorulan Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir? sorusu merak konusu oldu.

Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

A) Balıklara saygımdan

B)Senin aynın benim düzüm

C) Serde kabadayılık var

D) Akrepten farkım olsun

İşte cevabı!

Atasözüne göre yengeç 'niçin yan yan gidersin' dediklerinde ne şekilde karşılık verir?

C) Serde kabadayılık var