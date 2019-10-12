Benim Tatlı Yalanım 17.bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Star TV'nin sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım 17.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin ve Cihan Vural oturuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ise Kayra, Suna'nın gerçek annesi olmadığını öğrendiği için büyük bir yıkım yaşar. Ne Suna'yı ne de Nejat'ı görmek istemez. Nejat, oynadıkları oyunu tüm gerçekliğiyle Kayra'ya anlatır ve Kayra'nın zamanla onları affedeceğini umar. Peki Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanında neler oldu? İşte Benim Tatlı Yalanım 17.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

BENİM TATLI YALANIM 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ekranların vazgeçilmez dizisi Benim Tatlı Yalanım 17.bölümüyle bu akşam Star TV'de! İşte dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacak detaylar…