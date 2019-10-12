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17.bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin başrollerinde Nejat Yılmaz (Furkan Palalı) ve Suna Doğan (Aslı Bekiroğlu) yer alıyor. Heyecan dolu yeni bölümleriyle ekrana gelen Benim Tatlı Yalanım 17.bölümde Kayra büyük bir şoktadır. Kayra, Suna’nın gerçek annesi olmadığını öğrendiği için büyük bir yıkım yaşıyor. Kötü bir yol ayrımına giren Kayra kararsızlıkla boğuşacaktır. Son bölümde ise Suna ve Neşat arasında gergin anlar yaşanmıştı. Peki Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 12.10.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 15:21
Benim Tatlı Yalanım 17.bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?

yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. 'nin sevilen dizisi Benim Tatlı Yalanım 17.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Başrollerinde Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu'nun yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin ve Cihan Vural oturuyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde ise Kayra, Suna'nın gerçek annesi olmadığını öğrendiği için büyük bir yıkım yaşar. Ne Suna'yı ne de Nejat'ı görmek istemez. Nejat, oynadıkları oyunu tüm gerçekliğiyle Kayra'ya anlatır ve Kayra'nın zamanla onları affedeceğini umar. Peki Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanında neler oldu? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

BENİM TATLI YALANIM 17.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ekranların vazgeçilmez dizisi Benim Tatlı Yalanım 17.bölümüyle bu akşam Star TV'de! İşte dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacak detaylar…

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Benim Tatlı Yalanım 17.bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor?
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