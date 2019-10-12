Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Eylül Hercai mi Her Yerde Sen mi Arka Sokaklar mı kim birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları açıklanıyor. 11 Eylül akşamı yayınlanan diziler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. ATV'de Hercai, FOX TV'de Her Yerde Sen, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümleriyle ekrana geldi. Özellikle ATV'de yayınlanan Hercai yeni bölümde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Peki 11 Eylül Hercai mi Her Yerde Sen mi Arka Sokaklar mı reyting sıralamasında kim birinci oldu? Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 11 Eylül reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 EYLÜL

Medya gündemini takip edenler 11 Eylül reyting sonuçlarını merak ediyor. Dün akşam Hercai 16.yeni bölümü, Her Yerde Sen 17. Yeni bölümü ve Arka Sokaklar 527.bölümüyle ekrana geldi. Peki 11 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

11 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de ATV'de ekrana gelen Hercai dizisi zirveyi kaptı.

Totalde Hercai birinci, Fox Ana Haber ikinci, Arka Sokaklar üçüncü oldu.