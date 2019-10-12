Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar görmenin yorumu – Rüya tabirleri

Rüyada mezar veya mezarlık gören vatandaşlar, bu rüyanın ne anlama geldiğini araştırıyorlar. Rüyada bir mezar veya mezarlık görmek, dehşete kapılmış bir insan için rahatlama ve maddi manevi rahatlık anlamına gelir. Mezarlık, simgesel olarak bakıldığında korkusuzluk, umut ve dikkatsizlikten sonra geldiğimiz yeri, yani toprağı temsil eder. Bir mezarlık ahireti temsil etmektedir, çünkü toprak ahiret için bir araçtır. Bu simgeden yola çıkarak, rüyada mezar görmek bedenin hapishanesini de temsil ederken, olumsuz olarak bir şeye aşırı bağlılık, yoksunluk ya da yalnızlığa çekilmek (yani münzevilik) anlamına gelir.

Rüyanda mezar kazdığınızı görmek

Rüyanda mezar kazdığınızı görmek, sizinle kan bağı olmayan bir kişinin ailenize katılacağını gösterebilir. Rüyada mezarın içini görmek, ölü akrabanızın ailesine ilişkin olayların size yansıyacağına yorumlanır.

Rüyada mezar taşı görmek

Rüyada mezar taşı görmek, arkadaşının ya da yakın arkadaşının evlilik haberlerini duyacağını gösterir. Rüyanızda mezarlık görürseniz, en kısa zamanda gerçekleşecek olan nişan veya düğünü ifade eder. Rüyanızdaki mezarlık alanını görmek, iddialı olduğunuz ve ailenizin sizinle gurur duyacağı konularda başarı göstereceğinizi belirtir.

Rüyanızda mezarın yanında uyumak

Rüyanızda mezarın yakınında uyumak, korktuğunuz konuların önemsiz olduğunu gösterebilir.

Rüyada mezara girmek

Rüyada mezara girmek, heyecan, mutluluk ve sürprizlere atıfta bulunur. Bir kişinin rüyanızdaki mezara girdiğini görürseniz, ofisinizdeki küçük bir sorun nedeniyle bazı insanlarla konuşacağınızı, ancak bu sorunun yakında çözüleceğini belirtir.

Bir kişinin rüyanızdaki mezardan çıktığını görmek, bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan atacağınızı veya onlardan mesafenizi koruyacağınızı gösterebilir. Eğer rüyanızdaki mezardan çıkarsanız, bu rüya size birinin yardımınızı maddi olarak istemediğini veya birine yardım edeceğinizi söylüyor.

Mezarlıktan korktuğunuzu rüyada görmek, para konusunda ekonomik olduğunuzu ve para tasarrufu yaptığınızı gösterir.

