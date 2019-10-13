Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanında ilk sahne yayınlandı! Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların en gözde dizisi Çukur yeni bölüm fragmanında ilk sahne izleyicisiyle buluştu. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi 14 Ekim Show TV yayın akışında görülmüyor. On binlerce vatandaş '' Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanında mahalleliyi toplayan Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, "Bu bir savaş ilanıdır!" sözleri şoke ediyor. Haberimizin devamında dizinin yeni bölüm fragmanından ilk sahnesine erişebilirsiniz.

ÇUKUR 3.SEZON 5.BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Çukur 3.sezon 5.bölüm fragmanı yayında. Yeni bölüm fragman tanıtımında, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!" sözleriyle heyecan dolu sahnelere yer verildi. İşte Çukur 3.sezon 5.bölüm (72.bölüm) fragmanı!