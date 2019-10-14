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bugün neden yok? Vuslat 25. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi yeni bölüm dizinin takipçileri tarafından merak ediliyordu. Ancak yapılan resmi açıklamaya göre; Vuslat dizisi bugün yayınlanmayacak. Dizinin sıkı takipçileri bu duruma oldukça üzüldü. Arama motorlarında “?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için; yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 14.10.2019 15:23
Vuslat bugün neden yok? Vuslat 25. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pazartesi akşamları ekrana gelen Vuslat dizisi yeni bölüm heyecanla bekleniyordu. Yapılan açıklamaya göre; dizinin 25. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Konuyla ilgili araştırmalarına hız kazandıran dizinin hayranları arama motorlarında "Vuslat bugün neden yok?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki; 14 Ekim Pazartesi Vuslat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

VUSLAT 25. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vuslat dizisi Türkiye Fransa milli maçı nedeniyle 21 Ekim'de ekranlarda olacak.

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Vuslat 25. bölümden ilk fragman yayınlandı!

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