Zalim İstanbul bugün var mı? Zalim İstanbul 15. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Zalim İstanbul 15. yeni bölüm merakla bekleniyordu. Yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Bu açıklama üzerine "Zalim İstanbul neden yok?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırma yapıyorlar. Peki 14 Ekim Pazartesi Kanal D yayın akışına göre; Zalim İstanbul bugün var mı? İşte bilgiler…

ZALİM İSTANBUL 15. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi yeni bölümü ile 21 Ekim'de saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı da yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi 14 Ekim'de yayınlanması beklenen bölümü Türkiye Fransa milli maçı nedeniyle 21 Ekim'de ekranlarda olacak.

ZALİM İSTANBUL 15. YENİ BÖLÜM FRAGMAN

Zalim İstanbul 15. bölüm fragmanı yayınlandı!