Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Amansız Takip filmi için geri sayım başladı. Luis Prieto'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 2017 yapımı film aksiyon ve gerilim türlerinde. Bir annenin oğlunun kaçırılması üzerine başladığı hikayenin heyecanlı ve sürükleyici bir şekilde anlatıldığı Amansız Takip filminin konusu nedir? Amansız Takip filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

AMANSIZ TAKİP FİLMİNİN KONUSU

Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson, bir süre sonra çocuğundan ses çıkmayınca telaşlanır ve sonunda çocuğun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir, ancak sonunda bu işi kendi kendisine halletmesi gerektiğini anlar. Hiçbir güçlüğün yıldıramadığı acılı anne, oğlunu geri alana dek durmaya niyetli değildir.

AMANSIZ TAKİP OYUNCU KADROSU

Halle Berry, Lew Temple, Gene Kevin Hames Jr, Ritchie Montgomery