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fragmanı yayında! ’da Hızır’a gönderilen o video…

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi, Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. 143. bölümde Hızır ve dostları, düşmanın ablukası altında kalacak ve hain tuzak sebebi ile çatışma yaşanacak. Alparslan'a işkence edilebileceğinin sinyalini verirken bunu video ile kanıtlayanlar Hızır'ı rahatsız edecekler. Olayların karışacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte EDHO 143. bölüm fragmanı ve detayları…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 10:07
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm fragmanı yayında! EDHO’da Hızır’a gönderilen o video…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Salı akşamlarının vazgeçilmezi dizide olaylar yine karışıyor. Hain tuzakların kurulması insanların canıyla bedel ödeyeceğini gösterirken Hızır'a gönderilen video ortalığı karıştıracak. Merakla beklenen fragmanı da yayınlandı. Reytinglere damgasını vuran dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölümü ile bu akşam ekranlarda!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? EDHO YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi EDHO 143. yeni bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Dizi ile ilgili tüm detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. bölüm fragmanı yayında! EDHO’da Hızır’a gönderilen o video…
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