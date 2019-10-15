Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanması beklendi. Son bölümde Hızır ve dostları zor durumdaydı. Çakırbeyliler'e kurulan pusu son bölüme damga vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayında mı? İşte ayrıntılar!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.
SON BÖLÜM ÖZETİ!
Ailesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluşun yollarını aramaya başlar. Haşmet çatışmadan sağ kurtulsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. Hızır ve dostları zor durumdadır.