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'a DEV güncelleme geliyor! ne zaman gelecek, özellikleri ve boyutu ne?

Dünya genelinde gerek masaüstü gerekse mobilde (iOS ve Android) en çok oynanan oyunların başında gelen PUBG'ye dev bir güncelleme yolda. Edinilen bilgiye göre, 0.15.0 güncellemesi pek çok yenilik ve özellikle beraber gelecek. Kullanıcı deneyiminden harita iyileştirmesine kadar kapsamlı olması beklenen PUBG Mobile güncellemesinin kısa bir süre sonra erişime açılması bekleniyor. PUBG Mobile yeni güncellemede öne çıkan ve oynayanları şaşırtacak detay ise, dosya boyutunda yatıyor. Peki, ne zaman gelecek, boyutu ve özellikleri neler? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 17:44
PUBG Mobile'a DEV güncelleme geliyor! PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesi ne zaman gelecek, özellikleri ve boyutu ne?

Masaüstünde fırtına estirdikten sonra Mobile (iOS ve Android) olarak da kullanıcı deneyimine açılan ve oldukça sevilen PUBG'ye 0.15.0 güncellemesi geliyor. Çok yakın bir tarihte indirilebilir olacak olan yeni güncelleme, oyuniçi iyileştirmelerden kullanıcı deneyimini arttırmaya kadar çok yönlü erişime sunulacak. Öte yandan, PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesine yönelik gelen ilk bilgiler ise, dosya boyutu olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesi dosya boyutunu öğrendiklerinde oldukça şaşıracak.

PUBG 0.15.0 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Haberimizin detaylarından, PlayerUnknown's Battlegrounds'ın 0.15.0 güncellemesi hakkında bilgi edinebilir; iOS ve Android telefonlarda ne zaman indirilebilir olacağını ve özellikleri ile dosya boyutu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

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PUBG Mobile'a DEV güncelleme geliyor! PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesi ne zaman gelecek, özellikleri ve boyutu ne?
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