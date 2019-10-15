Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın kim birinci oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor. Ekranlara gelen diziler arasında ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve FOX TV'de Kadın dizisi yeni bölümleriyle ekrana geldi. Peki 15 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Yeni bölümleri ekranlarda olan dizilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kaçıncı sırada yer aldı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı? İşte 15 reyting sıralamasına dair merak edilenler!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 EKİM

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 15 Ekim reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması güncel olarak yayınlanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 8 EKİM

Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total'de Kadın dizisi birinci oldu. Totalde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinciliği üstlendi.