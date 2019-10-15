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açıklandı mı? 15 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın kim birinci oldu?

Ekranlara gelen diziler ve yarışma programlarının ardından merak edildi. Dün akşam yayınlanan dizi ve filmler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. 15 Ekim tarihinde ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, FOX TV’de Kadın dizisi ekranlara geldi. Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total Kadın dizisi 21.1 Share alarak birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 20.26 Share alarak ikinciliği üstlenmişti. Peki ? 15 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın reyting sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 16.10.2019 01:52
Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın kim birinci oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak yayınlanmaya devam ediyor. Ekranlara gelen diziler arasında ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve FOX TV'de Kadın dizisi yeni bölümleriyle ekrana geldi. Peki 15 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Yeni bölümleri ekranlarda olan dizilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kaçıncı sırada yer aldı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı, Kadın mı? İşte 15 reyting sıralamasına dair merak edilenler!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 EKİM

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 15 Ekim reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC1 sıralaması güncel olarak yayınlanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 8 EKİM

Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total'de Kadın dizisi birinci oldu. Totalde Kadın birinci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinciliği üstlendi.

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