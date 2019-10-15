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kimdir? Şebnem Özinal'ın eşi kimdir?

Boşanma aşamsında olduğu eşiyle magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü işletmeci tarafından şiddet ve tehdit gördüğünü iddia eden oyuncu boşanmak için mahkemeye başvurdu. Peki, ? Şebnem Özinal'ın eşi ? İşte ünlü çift ile ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 15.10.2019 15:33
Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal'ın eşi Şefik Öztek kimdir?

Ünlü oyuncu Şebnem Özinal ve 13 yıllık eşi ünlü işletmeci Şefik Öztekin boşanma kararı aldı. Magazin gündeminde şok etkisi yaratan olayda iddiaya göre Şebnem Özinal, eşi Şefik Öztekin tarafından şiddet gördüğü için mahkemeye başvurdu. Vatandaşlar ünlü çift hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal'ın eşi Şefik Öztek kimdir? İşte detaylar…

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR? ŞEBNEM ÖZİNAL'IN EŞİ ŞEFİK ÖZTEK KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Şebnem Özinal, 1971 yılında dünyaya geldi. İstanbul Teknik üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şebnem Özinal, bir aktualite dergisinde tiyatro röportajları da yaptı. Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda rol aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, birçok Televizyon ve Sinema çalışması da yaptı.

Tiyatroya 1991 yılında 'Dormen Tiyatrosu'nda Çılgın Sonbahar' adlı oyunla başlayan Şebnem Özinal 'Böyle mi Olacaktı' dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Laila'nın eski patronu Şefik Öztek'le evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren ve mesleğine ara veren Şebnem Özinal, 13 yıllık eşinden boşanmak için dava açtı. Kocasının kıskanç yapısı nedeniyle mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirten Şebnem Özinal, kızı ve kendisi için aylık 13 bin lira nafakanın yanı sıra 650 bin lira tazminat istedi.

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