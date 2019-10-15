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: kazadan sonra ilk kez milli maçta görüntülendi! Fransa'da...

Geçtiğimiz cumartesi gecesi büyük bir kaza yapan 'dan son daklka haberi geldi. Dün gece Stade de France'da maçı izleyenler arasında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da vardı. Bir instagram hesabının story bölümünde Acun Ilıcalı ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıktı. Kaza sonrası ilk kez görüntü veren Ilıcalı’nın oldukça yorgun olduğu gözlendi.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:11
Son dakika: Acun Ilıcalı kazadan sonra ilk kez milli maçta görüntülendi! Fransa'da...

Şenol Güneş yönetimindeki milli takımımız destan yazmaya devam ediyor! Son dünya şampiyonu Fransa'ya karşı müthiş bir performans gösteren milliler Stade de France'dan lider döndü. Giroud'un golüyle geriye düşen millilere 1 puanı kazandıran gol Kaan Ayhan'dan geldi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da cumartesi gecesi geçirdiği trafik kazasından sonra ilk kez Fransa'da görüntülendi.

Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasına da katılan Nilaz Yalaz'ın ınstagram hesabında paylaştığı Acun Ilıcalı, kazadan sonra ilk kez görüntü vermiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Acun Ilıcalı, Cumartesi akşamı oldukça ciddi bir trafik kazası geçirdi. Arka lastiğinin patlaması sonucunda otoyolda bariyerlere çarpmıştı. Acun Ilıcalı'nın spor arabası pert olurken, kendisi kazadan herhangi bir yara almamıştı.

Kaza sonrasında airbaglerin de açıldığı gözlendi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hem Twitter hem de İnstagram üzerinden paylaştığı mesajında; "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Acun Ilıcalı kazadan sonra ilk kez milli maçta görüntülendi! Fransa'da...
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