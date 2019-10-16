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yeni bölümde sürpriz gelişme! fragmanı yayınlandı!

18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü merak eden dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında “ fragmanı” şeklinde araştırmalar yapıyorlar. Dizinin bu akşamki yeni bölümünde izleyenleri sürpriz gelişmeler bekliyor olacak. Ayşe’nin ilk aşık olduğu ismin Kerem olup olmadığını merak edenler yeni bölümü iple çekiyorlar. Peki Afili Aşk 18. yeni bölümde neler olacak? Dizideki sürpriz detay ne? İşte tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 16.10.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 12:52

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk yeni bölümü ile Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi oluyor. Merakla beklenen Afili Aşk 18. bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizide Ayşe'nin ilk aşık olduğu isim Kerem mi? sorusunun yanıtını merak edenler yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Peki Afili Aşk 18. bölümde neler olacak?

AFİLİ AŞK 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM)

Mahkeme boyunca bir hayli ter döken Kerem ve Ayşe ikilisi, hâkimin verdiği kararla adeta şok etkisi yaşar. Ayşe ve Kerem'in bütün dengeleri alt üst olurken kulübede yaşayan yaşlı adam bulduğu kâğıttan kuğuyu eve yollar. Ayşe bu kuğuyu görürse geçmişle ilgili büyük sır açığa çıkacaktır.

Diğer yandan Muhsin ve Yelda'nın arasında büyük bir yanlış anlaşılma olur. Büyük bir kavga patlak verir. Tabii ki bundan en çok etkilenen yine Kerem'dir. Kerem bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterken, bu durumu daha da karıştıracaktır.

Ayşe, Kerem'in herkesin içinde yapacağı yanlış bir kararı engellemek için sürpriz bir hamle yapar. Kâğıt kuğu ise herkesin kaderini değiştireceği ana doğru elden ele gezmektedir.

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Afili Aşk yeni bölümde sürpriz gelişme! Afili Aşk 18. bölüm fragmanı yayınlandı!
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