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4. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek yeni bölümde Melek’in hastalığı ortaya çıkacak mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Merakla beklenen Benim Adım Melek 4. bölümde Melek’in hastalığı ortaya çıkacak mı? Melek, Almanya’ya dönecek mi? Benim Adım Melek yeni bölümü ile bu akşam ekranlarda!

Giriş Tarihi: 16.10.2019 14:32

Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek yeni bölümde yine heyecan dorukta olacak. Melek'in hastalığının ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu iken Almanya'ya dönecek mi sorusu da gündemde. Peki Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar…

BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM)

Melek, Mithat'ın Kerem'i babasına teslim etmesiyle baş etmeye çalışırken, Defne ve küçük Seyitali'nin de havaalanına gittiğini öğrenip yıkılır. Alpay'ın çocuklarıyla Almanya'ya dönmesi için önünde hiçbir engel yoktur.

Yaşanan olaylar, ne pahasına olursa olsun çocuklarından vazgeçmeyen Melek'i memleketinden, istenmediği aile ocağından Almanya'ya dönmeye mi itecek? Ömrünü Melek'i unutmak için tüketen Seyitali, Cumali'nin baskısıyla kızından tamamen vaz geçebilecek mi?

Tüm gözler Melek'teyken Karadağ konağının çalınan kapısı yeni sürprizlere gebe kalacak
Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.

BENİM ADIM MELEK 4. BÖLÜM FRAGMAN

Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanı yayınlandı

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Benim Adım Melek 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek yeni bölümde Melek’in hastalığı ortaya çıkacak mı?
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