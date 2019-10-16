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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı geldi mi?

ATV’nin iddialı dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144.bölüm fragmanı, son bölüm ardından merak edildi. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144.yeni bölüm fragmanı yayında mı?’’ sorusuna arama motorundan hızlıca yanıt aramaya başladı. Bu hafta yayınlanan bölümde Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna aldı. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan kurtuluş yolu aradı. Peki (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayında mı?

Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 09:29
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanması beklendi. Son bölümde Hızır ve dostları zor durumdaydı. Çakırbeyliler'e kurulan pusu son bölüme damga vurdu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm fragmanı yayında mı? İşte ayrıntılar!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

SON BÖLÜM ÖZETİ!

Ailesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluşun yollarını aramaya başlar. Haşmet çatışmadan sağ kurtulsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır. Hızır ve dostları zor durumdadır.

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