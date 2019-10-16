Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları Aman Reis Duymasın filminde buluşuyor! Aman Reis Duymasın fragmanı da yayınlandı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO dizisi oyuncuları Aman Reis Duymasın filminde buluşacaklar. 13 Aralık'ta sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan filmin çekimler Erdek'te yapıldı. Film, büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldü. Yeraltı dünyasının güçlü isimleri bu kez eğlenceli bir filmle izleyici karşısına çıkacak. Peki Aman Reis Duymasın filminin konusu nedir? Aman Reis Duymasın filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ekranların fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın büyük kadrosu, televizyondan sonra 'Aman Reis Duymasın' filmiyle sinemaseverleri karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÇEKİMLER ERDEK'TE YAPILDI

Uzun bir ön hazırlık döneminden sonra filmin çekimleri, İstanbul ve Erdek'de yapıldı. Çekimleri 4 haftada tamamlanan film, büyük bir gizlilikle yürütüldü. Yeraltı dünyasının güçlü isimleri bu kez eğlenceli sahneleriyle hayranlarının olduğu kadar sinemaseverleri de güldürmeye hazır.

'Aman Reis Duymasın' filminin hikayesi kadar kadrosu da zengin. Filmde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler, Ezgi Esma Kürklü gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN KONUSU

"Aman Reis Duymasın" filmi, yeraltı mafya camiasının çıktığı bir tatili konu ediniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşırlar. Ancak bu onları yıldırmaz ve tatillerine devam ederler. Alışkın oldukları büyük şehrin atmosferinden eser burada yoktur. Küçük bir kasaba olan tatil merkezinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. En büyük korkuları ise liderleri Hızır Çakırbeyli'nin bu olanları duyacak olmasıdır.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİNİN FRAGMANI

Aman Reis Duymasın filminin fragmanı yayınlandı!