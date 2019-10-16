PUBG Mobile'a DEV güncelleme yolda! PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesi ne zaman gelecek? İşte özellikleri ve boyutu

Masaüstünde fırtına estirdikten sonra Mobile (iOS ve Android) olarak da kullanıcı deneyimine açılan ve oldukça sevilen PUBG'ye 0.15.0 güncellemesi geliyor. Çok yakın bir tarihte indirilebilir olacak olan yeni güncelleme, oyuniçi iyileştirmelerden kullanıcı deneyimini arttırmaya kadar çok yönlü erişime sunulacak. Öte yandan, PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesine yönelik gelen ilk bilgiler ise, dosya boyutu olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, PUBG Mobile 0.15.0 güncellemesi dosya boyutunu öğrendiklerinde oldukça şaşıracak.

PUBG 0.15.0 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN GELECEK?

Haberimizin detaylarından, PlayerUnknown's Battlegrounds'ın 0.15.0 güncellemesi hakkında bilgi edinebilir; iOS ve Android telefonlarda ne zaman indirilebilir olacağını ve özellikleri ile dosya boyutu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.