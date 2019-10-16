Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim reyting sıralaması EDHO, Kalk Gidelim kim birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları sıralamada TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasına göre belli oluyor. 15 Ekim itibariyle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kalk Gidelim gibi yapımlar ekranlara geldi. Hal böyleyken sıkı televizyon izleyicileri reyting sonuçlarında hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyorlar. Diziler arasında rekabetin arttığı şu günlerde, reyting sıralaması ile ilgili detayları sizler için hazırladık. 15 Ekim reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte yanıtı…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 EKİM REYTİNG SIRALAMASI KİM BİRİNCİ OLDU?

Medya gündemini takip edenler 15 Ekim reyting sonuçlarını merak ediyorlar. Haberimizin içeriğinden reyting sıralamasına ve sonuçlarına ulaşabilirsiniz…