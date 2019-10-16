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? 15 Ekim EDHO, Kalk Gidelim kim birinci oldu?

Dizi-program sezonuna gelmemiz ile birlikte rekabette son derece artmış bulunuyor. Projeler arasında kıyasıya yarış sürerken, takip ettiği dizilerin kaçıncı sırada olduğunu merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kalk Gidelim gibi yapımların ekrana geldiği gecenin reyting sıralamasını sizler için hazırladık. 15 Ekim burada!

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:37
Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim reyting sıralaması EDHO, Kalk Gidelim kim birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları sıralamada TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasına göre belli oluyor. 15 Ekim itibariyle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kalk Gidelim gibi yapımlar ekranlara geldi. Hal böyleyken sıkı televizyon izleyicileri reyting sonuçlarında hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyorlar. Diziler arasında rekabetin arttığı şu günlerde, reyting sıralaması ile ilgili detayları sizler için hazırladık. 15 Ekim reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte yanıtı…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 EKİM REYTİNG SIRALAMASI KİM BİRİNCİ OLDU?

Medya gündemini takip edenler 15 Ekim reyting sonuçlarını merak ediyorlar. Haberimizin içeriğinden reyting sıralamasına ve sonuçlarına ulaşabilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim reyting sıralaması EDHO, Kalk Gidelim kim birinci oldu?
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