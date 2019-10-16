Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Ali evleniyor!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümü yine rekor kıracak. Sen Anlat Karadeniz 60. Bölümde Ali evleniyor, izleyenler ise eğlenceli dakikalar yaşayacaklar. Dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını merak ederken yeni bölümü izlemek için de sabırsızlanıyor. Bu bağlamda; Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm (yeni bölüm) fragmanı da yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ 60. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve detaylarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.