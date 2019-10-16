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fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Ali evleniyor!

ATV ekranlarının rekor kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölümü ile her Çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Dizinin bu akşamki bölümünde hareketli dakikalar yaşanacak. Yeni bölümde evlenen Ali, nikah esnasında izleyenleri güldürecek. Dizinin hayranları arama motorlarında " fragmanı" şeklinde aramalar yapıyorlar. Bu bağlamda; merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 60. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki dizinin bu akşamki yeni bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:38
Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Ali evleniyor!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümü yine rekor kıracak. Sen Anlat Karadeniz 60. Bölümde Ali evleniyor, izleyenler ise eğlenceli dakikalar yaşayacaklar. Dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını merak ederken yeni bölümü izlemek için de sabırsızlanıyor. Bu bağlamda; (yeni bölüm) fragmanı da yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ 60. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

fragmanı ve detaylarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Ali evleniyor!
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