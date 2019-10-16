Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

61.bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Ekranların uzun soluklu dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi son bölüm ardından yeni bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu’nun rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Nefes ve Tahir aşka geliyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ‘’ Sen Anlat Karadeniz 60.bölüm tek parça izle’’ seçeneğini araştırırken yeni bölüm fragmanındaki gelişmelerden de haberdar olmak istiyor. Peki Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanında neler oluyor? İşte SAK yeni bölüm fragmanı!

Giriş Tarihi: 17.10.2019 01:04 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 01:06
Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

'nin sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu'nun yer aldığı dizi yeni bölüm fragmanlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz 60.son bölümde yine heyecan zirvede yaşandı. Son bölümde Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanır. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler oluyor? İşte ve son bölüm özeti!

SEN ANLAT KARADENİZ 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Ekranların gözde dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanını yayınladı. Haberimizin devamında Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanını izleyebilir, son bölüm özetini okuyabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN