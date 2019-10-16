Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu'nun yer aldığı dizi yeni bölüm fragmanlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz 60.son bölümde yine heyecan zirvede yaşandı. Son bölümde Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanır. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler oluyor? İşte Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

SEN ANLAT KARADENİZ 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Ekranların gözde dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanını yayınladı. Haberimizin devamında Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanını izleyebilir, son bölüm özetini okuyabilirsiniz.