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hayatını kaybetti! ?

Müzisyenlik yapan ancak birçok alanda çalışmalarda bulunmuş olan hayatını kaybetti. Çeşitli gazetelerde yazarlık yapmasıyla tanınan aynı zamanda da kitap yazarlığı yapmış olan Ata Nirun vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, ? İşte hayatı…

Giriş Tarihi: 17.10.2019 16:26
Ata Nirun hayatını kaybetti! Ata Nirun kimdir?

Usta yazarın sosyal medya adresinden sevenlerine acı haber duyuruldu. 70 yaşındaki Ata Nirun yazarlık ve astrolog gibi birçok kimlikle kendini göstermiş ve tanınmıştı. Usta yazarın sevenlerini üzen bu haberin ardından internet üzerinden araştırmalar başladı. Ata Nirun kimdir? İşte detaylar…

ATA NİRUN KİMDİR?

Ata Nirun, 1948'de İstanbul'da doğdu. 1964-1970 arasında müzisyen, 1973-1982 arası Eczacıbaşı Grubu'nda istatistik uzmanı olarak çalıştı. Çeşitli gazetelerde, televizyonlarda yazar, yayıncı, yönetici ve programcı olarak görev yaptı, belgesel filmler hazırladı. Mitoloji, parapsikoloji, astroloji, inanç turizmi konularında araştırmalarda bulundu, çeşitli kurs, seminer ve kongrelere katıldı. John Spencer, Philip Mantle, Erich von Daniken, Colin Wilson gibi, bilinmeyen dünyasının önemli isimleriyle çalıştı.

Ata Nirun halen Hürriyet Gazetesi ve e-kolay web gruplarında, bu alanda editörlük yaptı. Günümüzdeki "Atlantis ve Mulular", "Bilinmeyen Meryem Ana" ve "20. Yüzyıl Kronolojisi" adlı kitapları üzerinde çalıştı.

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Ata Nirun hayatını kaybetti! Ata Nirun kimdir?
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