Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman 1. Bölümü ne zaman?

Diriliş Ertuğrul dizisi ile TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran dizi, bu yıl ATV ekranlarında Kuruluş Osman adıyla yer alacak. Devam dizisi niteliğinde olan yapımın başrolünde ise ünlü oyuncu Burak Özçivit bulunacak. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunu anlatacak olan dizi Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 1. bölümü ne zaman yayınlanacak? Merakla beklenen diziyle ilgili tüm detayları sizler için hazırladık…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin geçtiğimiz günlerde ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının hemen ardından vatandaşlar dizinin ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya başladılar. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yayınlanan fragmanda dizinin başlama tarihi olarak çok yakında denildi. İşte Kuruluş Osman dizisi ile ilgili tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi.

Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor. Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Nefes kesecek dizinin ne zaman başlayacağı henüz ATV tarafından açıklanmadı. Dizinin Ekim ayı sonlarında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Diziyle ilgili bir açıklama geldiği takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.