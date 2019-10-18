Hercai 18.bölüm fragmanı yayında! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Reyyan zor durumda!

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 18.bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu yeni bölümleriyle ekrana gelen dizi Cuma akşamlarına damga vuruyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı dizi son bölümde nefes kesmişti. İntikamdan doğan bir aşk hikayesini konu edinen başarılı dizinin yeni bölümünde yine heyecanlı sahneler vardı. Reyting rekorları kıran dizinin yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından hemen yayınlandı. Yeni bölümde Reyyan ve Miran'ın zor durumda olması dikkat çekiyor. Peki Hercai yeni bölümde neler oluyor? İşte Hercai 18.bölüm fragmanı yayında!

HERCAİ 18.BÖLÜM FRAGMANI!

Haberimizin detaylarından Hercai yeni bölüm fragmanını izleyebilir, son bölüm özetine erişebilirsiniz.

Hercai 18. bölüm fragmanı yayınlandı

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Reyyan benim karım, Aslanbeylerin de gelini!''

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder.

Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer.

Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?