Müslüm filmi oyuncu kadrosu: Müslüm filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Müslüm filmi bu akşam ilk kez ekranlara gelecek. Sevilen sanatçının hayatını anlatan film, uzunca bir süre adından bahsettirmiş ve oldukça beğenilmişti. Başarılı oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çeken yapımı izlemek isteyen vatandaşlar oyuncu kadrosunu ve konusunu araştırıyor. Peki, Müslüm oyuncuları kimlerdir? Müslüm filminin oyuncu kadrosu ve konusu haberimizde…

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI

Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor. Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Esen'in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimler yer alıyor.

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci'nin küçüklüğünden beri müziğe karşı aşırı bir ilgisi vardı. Yetenek programıyla tanınan Kendirci, daha sonra 2014 yılında yayınlanan ses yarışmasında kendisini gösterdi. Yarışmada birinciliği göğüsleyen Şahin Kendirci uzun süre adından söz ettirdi.

Bir ses yarışmasındaki başarısından sonra yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile beyaz perdeye giriş yaptı. Şahin Kendirci "Bana Masal Anlatma" filminde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz gibi isimlerle kamera karşısına geçti.

26 Ekim 2018'de vizyona giren ve 3 günde 600 bin kişinin izlediği "Müslüm"filminde Müslüm Gürses'in küçüklüğüne hayat verdi. Şahin Kendirci, gişenin tozunu attıran filmde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor gibi usta oyuncularla birlikte rol aldı. Bu filmden sonra gündemden düşmeyen Şahin Kendirci, adından daha çok söz ettireceği sinyallerini veriyor.

MÜSLÜM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.