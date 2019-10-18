Müslüm Gürses'in vefat etmesinin ardından adına çekilen ve büyük beğeni toplayan filmin sinema gösterimlerinin ardından Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ı oynayan Turgut Tunçalp kimdir? sorusu yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Büyük ilgi gören ve izleyenlerin birkaç kez daha izleyerek gözyaşlarına boğulduğu filmde baba rolünü oynayan Turgut Tunçalp'in yaşamına ilişkin detaylar merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ı oynayan Turgut Tunçalp kimdir? İşte detaylar...

TURGUT TUNÇALP KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Müslüm filminde Müslüm Gürses'in babasını canlandıran Turgut Tunçalp'e ilişkin tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar;

Turgut Tunçalp, 12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Özel Drama Tiyatro okulunda tiyatro ve oyunculuk eğitimi almıştır.

Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır.

2013 yılında yazar Hande Altaylı'nın Kahperengi adlı romanından Mahinur Ergun'un senaryolaştırdığı "Merhamet" adlı dizide başrollerini Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol paylaştı, diğer rolleri ise; Burçin Terzioğlu, Mustafa Üstündağ, Yasemin Allen, Ahmet Rıfat Şungar alırken Turgut Tunçalp Moskof Recep karakterini canlandırdı.

2013 – 2014 yılları arasında "Kaçak" adlı dizide Gürkan Uygun, Berk Hakman, Haluk Bilginer, Begüm Birgören ile birlikte oynadı.

10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Karate bilenTurgut Tunçalp, boş zamanlarında Dağcılık ve avcılıkla da uğraşmakta olup Offroad yapmaktadır. Oyunculuğu seviyor ama en büyük hayali bütün dünyayı gezip bütün ekstrem sporları yapmak. Bu arada onları filme alıp bir televizyon programı hazırlamak.

Turgut Tunçalp, uzun zaman önce evlenip boşanmıştır. Çocuğu yoktur.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi)

2013 - Merhamet (Moskof Recep) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Kaçak (Kel Sait) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Galip Derviş (TV Dizisi)

2013 - Delisin Delisin (Rami) (Sinema Filmi)

2012 - Çanakkale 1915 (Binbaşı Ali) (Sinema Filmi)

2012 - Türkün Uzayla İmtihanı (Tanju) (TV Dizisi)

2011 - Yıldız Masalı (Paparazzi Zeki) (TV Dizisi)

2011 - Keşanlı Ali Destanı (Manyak Cafer) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Sakarya Fırat 2. 3.Sezon (Şevket) (TV Dizisi)

2010 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Komiser) (TV Dizisi)

2010- Recep İvedik 3 (Paintball Hakemi) (Sinema Filmi)

2010 - Anneannem (Kısa Film)

2009 - Çılgın Kanal (Bilge) (TV Dizisi)

2009 - Uygun Adım Aşk (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Adanalı 2. 3. Sezon (Mesut) (TV Dizisi)

2008 - Gece Gündüz (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 - Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2007 - İki Yabancı (TV Dizisi)

2007 - Korkusuzlar (TV Dizisi)

2007 - Doktorlar 2. Sezon (Fatih) (TV Dizisi)

2006 - Ümit Milli (Tom) (TV Dizisi)

2006 - Selena (Kötü Adam) (TV Dizisi)

2006 - Pars: Kiraz Operasyonu (Haşhaşi) (Sinema Filmi)

2006 - Eksik Etek (Kerem) (TV Dizisi)

2006 - Arka Sokaklar (İsmet) (TV Dizisi)

2006 - Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 - Şifre (TV Dizisi)

2005 - Emret Komutanım (Akrep Numan) (TV Dizisi)

2005 - Belalı Baldız (Başkomiser) (TV Dizisi)

2004 - Yabancı Damat (TV Dizisi)

2004 - Aşk Mahkumu (TV Dizisi)

2004 - Ayva Sarı Nar Kırmızı (TV Dizisi)

2003 - Hayat Bilgisi (Taksici) (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Veysel) (TV Dizisi)