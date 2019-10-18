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Müslüm Gürses'in eşi 'u oynayan kimdir?

Türk ressam ve tiyatro oyuncusu kimdir? Son olarak Müslüm filminde Müslüm Gürses'in eşi 'u oynayan Zerrin Tekindor biyografisi merak edildi. Birçok filmde ve dizide rol alan ünlü oyuncu en çok Müslüm filmiyle hafızalara kazınmıştır. Sinema sektöründe adını altın harflerle yazdıran Tekindor, tiyatro bölümü mezunudur. Peki Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'u oynayan , kaç yaşında?

Giriş Tarihi: 18.10.2019 19:53
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'u oynayan Zerrin Tekindor kimdir?

Ünlü oyuncu , Müslüm filmiyle hafızalara kazınmıştı. Birçok filmde ve dizide rol alan Zerrin Tekindor'un hayat hikayesi, yaşı ve kilosu merak edildi. Müslüm Gürses'in eşi 'u oynayan Tekindor Burhaniye'de doğmuştur ve ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. Peki Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'u oynayan ?

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor hayat hikayesi başarılarla doludur. Müslüm filmindeki başarıyla adından sıkça söz ettiren Zerrin Tekindor kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte merak edilenler…

Zerrin Tekindor, 1964 yılında Burhaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır.

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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'u oynayan Zerrin Tekindor kimdir?
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