Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, Müslüm filmiyle hafızalara kazınmıştı. Birçok filmde ve dizide rol alan Zerrin Tekindor'un hayat hikayesi, yaşı ve kilosu merak edildi. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'u oynayan Tekindor Burhaniye'de doğmuştur ve ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunudur. Peki Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'u oynayan Zerrin Tekindor kimdir?

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR?

Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor hayat hikayesi başarılarla doludur. Müslüm filmindeki başarıyla adından sıkça söz ettiren Zerrin Tekindor kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte merak edilenler…

Zerrin Tekindor, 1964 yılında Burhaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır.