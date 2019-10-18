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93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 92. Bölümde neler olmuştu? İşte detaylar…

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Her Cuma günü ’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde, Abdülhamid Ahmet Paşa’nın ihanetine inanmaz, ancak Ahmet Paşa’nın kendi ağzından duyunca inanacaktır buna... Rus sefir de görüşmelerine izin vermez. Abdülhamid meselenin aslını öğrenmek için Ahmet Paşa’yla görüşmek zorundadır, bir yol bulmaya çalışır. Zalman ve Cavid’in engellemelerine rağmen keskin zekasıyla diplomatik bir yol bulur. Ahmet Paşa geldiğinde söyledikleri herkesi çok şaşırtacaktır. Öte yandan diziseverler arama motorlarında, Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgileri yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı izleme bağlantısını haberimizde bulabilir ve keyifle izleyebilirsiniz.En güncel dizi haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte, Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı ve 92. Bölüm özeti

Giriş Tarihi: 19.10.2019 02:21 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 02:22
Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 92. Bölümde neler olmuştu? İşte detaylar…

ekranlarının sevilen dizisi 92. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Cuma günleri yayınlanan dizide, yine heyecanlı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünün yayınlanmasının ardından sıkı takipçiler arama motorlarında merakla Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı için araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı ve 92. Bölüm özeti…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanını haberimizden keyifle izleyebilirsiniz…

İşte detaylar…

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Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 92. Bölümde neler olmuştu? İşte detaylar…
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