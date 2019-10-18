Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Payitaht Abdülhamid 92. Bölümde neler olmuştu? İşte detaylar…

TRT ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 92. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Cuma günleri yayınlanan dizide, yine heyecanlı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünün yayınlanmasının ardından sıkı takipçiler arama motorlarında merakla Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı için araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanı ve 92. Bölüm özeti…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Payitaht Abdülhamid 93. yeni bölüm fragmanını haberimizden keyifle izleyebilirsiniz…

İşte detaylar…