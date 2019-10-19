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1980'lerde çıkmış hangi oyunun başkarakteri, labirentlerde kendisini takip eden hayaletlerden kaçarken, bir kafadır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’1980'lerde çıkmış hangi , labirentlerde kendisini takip eden hayaletlerden kaçarken, bir kafadır? ‘’ Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘’ 1980'lerde çıkmış hangi oyunun başkarakteri, labirentlerde kendisini takip eden hayaletlerden kaçarken, önüne çıkan noktaları yemeye çalışan sarı bir kafadır? ‘’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 23:16 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 23:17
1980'lerde çıkmış hangi oyunun başkarakteri, labirentlerde kendisini takip eden hayaletlerden kaçarken, önüne çıkan noktaları yemeye çalışan sarı bir kafadır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' 1980'lerde çıkmış hangi oyunun baş karakteri, labirentlerde kendisini takip eden hayaletlerden kaçarken, önüne çıkan noktaları yemeye çalışan sarı bir kafadır? ''merak konusu oldu.

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' 1980'lerde çıkmış hangi oyunun baş karakteri, labirentlerde kendisini takip eden hayaletlerden kaçarken, önüne çıkan noktaları yemeye çalışan sarı bir kafadır? '' sorusu ve cevabı…

SORU:1980'lerde çıkmış hangi oyunun baş karakteri, labirentlerde kendisini takip eden hayaletlerden kaçarken, önüne çıkan noktaları yemeye çalışan sarı bir kafadır?

CEVAP (PEKMEN)

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