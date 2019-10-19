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Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır? ‘’ Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘’ Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır? ‘’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 23:42
Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır? ''merak konusu oldu. Peki Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır?

D- Chistian Bale (cevap)

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Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır?
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