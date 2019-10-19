Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır? ''merak konusu oldu. Peki Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Batman'ı beyaz perdede canlandırmış aktörlerden hangisi, Christopher Nolan'ın yönettiği Kara Şövalye üçlemesinde başrolde yer almıştır?

D- Chistian Bale (cevap)