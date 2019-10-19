Bir Zamanlar Çukurova 41.bölüm fragmanı yayında mı? BZC yeni bölüm fragmanında şok gelişme!

ATV'nin iddialı dizisi Bir Zamanlar Çukurova 41.bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Sevilen dizinin son bölümünde heyecanlı gelişmelere şahit olduk. Züleyha ve Adnan, Yılmaz sayesinde ölümden dönerken, Bağevinde ve Çiftklikte ise yer yerinden oynamıştır. Hünkar Hanım ise yeni planlar peşindedir. Ekranların fenomen dizisinin yeni bölüm fragmanları ilgiyle takip ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 41.yeni bölüm fragmanı yayında mı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 41.YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha ve Yılmaz uzun zaman sonra gerçekleri öğrenmiş Züleyha'nın kendi rızası olmadan evlendirildiği gerçeği işleri bambaşka bir boyuta taşımıştır. Adnan'ın kendi oğlu olduğu gerçeği dışında diğer konulara vakıf olan Yılmaz, kaçalım demek için Züleyha'ya gittiği sırada bunu Müjgan'a yapamayacağını düşünür ve geri döner.

Geri dönüş yolunda baygın halde aşık olduğu kadını gören Yılmaz apar topar Züleyha'yı hastaneye götürür. Konakta Züleyha'nın kaybolduğunu gören Hünkar Yaman deliye döner. Hesap sormak için Hünkar Yaman soluğu Fekeli'nin konağında alır. Fekeli'nin söylemleri Hünkar Yaman'ı tedirgin eder. Yılmaz'ında nerede olduğu belli değildir.

Hatip Ağa bu durumu fırsat bilip Demir'i cezaevinde ziyarete gider ve gerçekleri ona da açıklar. Demir iyiden iyiye deliye döner. Hünkar Yaman ve Fekeli ise birkez daha yanıldıklarını ise biraz geç olunca öğreneceklerdir