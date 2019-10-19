Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Cornell Üniversitesindeki bir araştrımaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir? ''merak konusu oldu. Peki Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir?

A-Sarımsak (cevap)

B-Kızmızıbiber

C-Hardal

D-Zencefil

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE 1 MİLYON TL'LİK BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN ARDA AYTEN'DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR