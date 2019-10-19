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'' O '' adlı şarkıyı kim söylemektedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve '' O '' adlı şarkıyı kim söylemektedir? Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Dinlediğiniz '' O Sole Mio'' adlı şarkıyı kim söylemektedir? sorusu ve cevabı yer alıyor

Giriş Tarihi: 19.10.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 21:39
Dinlediğiniz '' O Sole Mio'' adlı şarkıyı kim söylemektedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Dinlediğiniz '' O Sole Mio'' adlı şarkıyı kim söylemektedir? merak konusu oldu. Peki …

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Dinlediğiniz '' O Sole Mio'' adlı şarkıyı kim söylemektedir? '' sorusu ve cevabı…

Cevap: İBRAHİM TATLISES

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Dinlediğiniz '' O Sole Mio'' adlı şarkıyı kim söylemektedir?
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