Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Dinlediğiniz '' O Sole Mio'' adlı şarkıyı kim söylemektedir? merak konusu oldu. Peki …

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Dinlediğiniz '' O Sole Mio'' adlı şarkıyı kim söylemektedir? '' sorusu ve cevabı…

Cevap: İBRAHİM TATLISES