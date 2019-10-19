Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?'' merak konusu oldu. Peki Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?

A-Dinazor kemikleri (cevap)

B-İnsan iskeletleri

C-Mamut kalıntıları

D-Çini porselenler