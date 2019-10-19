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'' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve '' '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?'' Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ''Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?'' sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 21:54
Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?'' merak konusu oldu. Peki Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen '' Karbon-14'' metodu hangisinde kullanıldığında hiçbir koşulda sonuç vermez?

A-Dinazor kemikleri (cevap)

B-İnsan iskeletleri

C-Mamut kalıntıları

D-Çini porselenler

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