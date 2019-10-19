Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? merak konusu oldu. Peki …

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?

A- Fransızca (cevap)

B-İsviççe

C-Fince

D-Danca