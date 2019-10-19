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'nin resmi dillerinden biridir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 'nin resmi dillerinden biridir? Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi 'nin resmi dillerinden biridir? sorusu ve cevabı yer alıyor

Giriş Tarihi: 19.10.2019 21:40 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 21:41
Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? merak konusu oldu. Peki …

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?

A- Fransızca (cevap)

B-İsviççe

C-Fince

D-Danca

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Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?
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