Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' İngilizce kökenli ''fitness'' kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? ''merak konusu oldu. Peki İngilizce kökenli ''fitness'' kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' İngilizce kökenli ''fitness'' kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:İngilizce kökenli ''fitness'' kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?

A-Zindelik

B-Uygunluk

C-Form tutma

D-Sağlıklı yaşam (cevap)