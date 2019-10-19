Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? ''merak konusu oldu. Peki Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?

C- Zeugma Müzesi(cevap)