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Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' '' mozaiğine ait parçalar 'teki hangi müzede sergilenmektedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’ Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' '' mozaiğine ait parçalar 'teki hangi müzede sergilenmektedir? ‘’ Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘’ Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' '' mozaiğine ait parçalar 'teki hangi müzede sergilenmektedir? ‘’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 22:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 22:56
Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? ''merak konusu oldu. Peki Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?

C- Zeugma Müzesi(cevap)

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Kaçırılmasından 50 yıl sonra ABD'den Türkiye'ye getirilen '' Çingene Kızı'' mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?
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