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nelerdir? İşte Müslüm filminde çalan şarkıların listesi!

Beyazperdeden sonra televizyonda ekrana gelen Müslüm filmi şarkılarıyla yoğun ilgi görüyor. Müslüm Gürses’in hayatını konu alan filmin duygu yüklü şarkıları merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş tarafından izlenen filmde Timuçin Esen’in filmde seslendirdiği müzikler filmi izleyenler tarafından araştırılıyor. En çok sevilen müzikler arasında da Timuçin esen sevda yüklü kervanlar yer alıyor. Peki Müslüm filminde çalan şarkılar nelerdir? İşte Müslüm filminin şarkılar listesi!

Giriş Tarihi: 19.10.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 09:33
Müslüm filmi şarkıları nelerdir? İşte Müslüm filminde çalan şarkıların listesi!

Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından izlenen Müslüm filmi şarkılarıyla dikkat çekiyor. On binlerce vatandaş Müslüm Gürses'in filmi izlerken çalan şarkıları merak etti. Bu bağlamda '' Müslüm filmi şarkıları nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Sinema izleyicisi tarafından büyük beğeni ile karşılanan film 37 hafta boyunca gösterimde kalmış ve 84.601.127,17 TL hasılat elde etmiştir. Peki Müslüm filmi şarkıları nelerdir?

MÜSLÜM FİLMİ ŞARKILARI NELERDİR?

Timuçin Esen – İtirazım Var

Timuçin Esen – Haydar Haydar

Timuçin Esen -Sevda Yüklü Kervanlar

Şahin Kendirci – Adana'ya Gel Gidek

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor. Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'a Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp hayat veriyor.

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Müslüm filmi şarkıları nelerdir? İşte Müslüm filminde çalan şarkıların listesi!
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