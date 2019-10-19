Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci nereli, kaç yaşında?

Vizyondaki süresinde adından bahsettiren filmde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran sesi ve oyunculuk yeteneğiyle kendinden söz ettiren genç oyuncu Şahin Kendirci kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Katıldığı ses programında birinci olmasının ardından yıldızı parlayan oyuncu henüz çok genç olmasına rağmen Müslüm filmindeki karakterinin ardından çok beğenilmişti. Peki, Şahin Kendirci Kimdir, kaç yaşındadır? Şahin Kendirci nerelidir? İşte detaylar…

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Kendirci bir yetenek yarışmasına katılmasının ardından popülerlik kazandı. Bu yarışmanın ardından 2014'de ses yarışmasına da katılmış ve yarışmayı kazanarak adından uzun süre söz ettirmiştir.

Yarışmanın ardından Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde 'Tamirci Çırağı' rolü ile sinema dünyasına adım atan Kendirci filmde Hande Doğandemir, Fatih Artman, Cengiz Bozkurt ve Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol almıştır.

26 Ekim 2018 tarihinde vizyona girecek olan ve başrollerinde Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'un olduğu Müslüm' filmide Müslüm Gürses'in küçüklüğünü canlandıran Şahin Kendirci, bu gelişmenin ardından basına konu olmaya devam etti.