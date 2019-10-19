Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir? ''merak konusu oldu. Peki Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir?

A-Bosna Hersek

B- Hırvatistan

C-Arnavutluk (cevap)

D-Yunanistan