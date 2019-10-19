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Tatilinizde ''Tiran'' ve '''' şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’ Tatilinizde ''Tiran'' ve '''' şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir? ‘’ Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘’ Tatilinizde ''Tiran'' ve ''İşkodra'' şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir? ‘’ sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 22:50 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 22:52
Tatilinizde ''Tiran'' ve ''İşkodra'' şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan '' Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir? ''merak konusu oldu. Peki Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir? '' sorusu ve cevabı…

SORU:Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir?

A-Bosna Hersek

B- Hırvatistan

C-Arnavutluk (cevap)

D-Yunanistan

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Tatilinizde ''Tiran'' ve ''İşkodra'' şehirlerini gezdiyseniz hangi balkan ülkelerini gezmişssindir?
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