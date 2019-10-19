Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?'' merak konusu oldu. Peki Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

A-Cinas

B-Asonans

C-Palindrom (cevap)

D-Akrostiş