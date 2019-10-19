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okunuşu da aynı olan kelime, ?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve '' okunuşu da aynı olan kelime, ?'' Sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ''Tersten okunuşuda aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?'' sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 21:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 22:01
Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorulan ''Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?'' merak konusu oldu. Peki Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?

A-Cinas

B-Asonans

C-Palindrom (cevap)

D-Akrostiş

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Tersten okunuşu da aynı olan kelime, cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?
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