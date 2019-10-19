Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorula Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir? merak konusu oldu. Peki Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?

A- Düzlemsel

B- Kurumsal

C- Olgusal

D-Bilimsel (CEVAP)