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''sin, , '' gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve '' sin, , gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?'' sorusu merak konusu oldu. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ''Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?'' sorusu ve cevabı yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 21:20 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 21:24
Üzerinde ''sin, cos , log'' gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' yeni sezonda birbirinden farklı sorularla karşımıza çıkıyor. Milyoner'in yeni sezonu ilk bölümünde 1 Milyonluk soruyu ilk defa yarışmacı Arda Ayten bilmişti. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevaplarıyla dikkat çekiyor. Bugün ise yarışmada sorula Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir? merak konusu oldu. Peki Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan '' Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir? '' sorusu ve cevabı…

SORU: Üzerinde sin, cos , log gibi tuşlar bulunan çok fonksiyonlu hesap makineleri için kullanılan ifade hangisidir?

A- Düzlemsel

B- Kurumsal

C- Olgusal

D-Bilimsel (CEVAP)

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