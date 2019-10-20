Kimse Bilmez 18. bölüm fragmanı yayında! Kimse Bilmez yeni bölümde Ali ile Pilot’un kardeş oldukları ortaya çıkıyor!

Kimse Bilmez yeni bölüm yoğun olarak araştırılıyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 18. bölüm fragmanının da yayınlanması dizinin hayranları tarafından ilgi konusu oldu. Yeni bölümde ortaya çıkacak olan gerçekler herkeste şok etkisi yaratacakken aynı zamanda Pilot'un Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifi ile taçlandırması dizide duygusal anları da beraberinde getirecek. Kimse Bilmez yeni bölümde neler olacak? İşte merakla beklenen Kimse Bilmez 18. bölüm fragmanı ve detayları…

KİMSE BİLMEZ 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır. Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi? Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?

KİMSE BİLMEZ 18. BÖLÜM FRAGMAN

Kimse Bilmez 18. son bölüm fragmanı yayınlandı!