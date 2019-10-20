Kimse Bilmez 18.bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez 18.son bölüm full ve tek parça izle!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kimse Bilmez 18.yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. Pazar akşamlarının fenomen dizisinde bu hafta Ali'nin bir oğlunun olduğunu öğrenmesi işlerin seyrini değiştirecek. Oğlunun hastalığıyla ilgilenen Ali bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarından kurtulmaya çalışacak. Pilot ise Duygu'ya evlilik teklifi edecek. ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı anlar yaşanıyor. Haberimizden, Kimse Bilmez 18.bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz. 19. bölüm fragmanı da yayınlandığı anda haberimizde olacak! İşte Kimse Bilmez 18. son bölüm tamamı

KİMSE BİLMEZ 18.BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynayan Kimse Bilmez 18.bölümü bu akşam ATV'de! Haberimin ayrıntılarından dizinin son bölümü yayınlandıktan sonra Kimse Bilmez son bölüm tek parça izle seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır.

Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister.

KÖKSAL ÖLECEK Mİ?

Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Ali'nin karşısına çıkan Özlem, Sevda da dahil olmak üzere herkesi şaşkına uğratır. Ali, yaşadığı şoku atlatamadan bir oğlu daha olduğu haberi ile bir kez daha sarsılır.

Uygar, Sevda'yı Ali'den ayırmak ve Ali'yi yeniden kazanmak için savaşır. Pilot yeni kız arkadaşı ile hayatını değiştirip beladan uzak durmaya çalışsa da kardeşim dediği Vedat düşmanlarının elindedir. Belanın bir anda ortasında kendisini bulan Pilot ölümle burun burunadır.