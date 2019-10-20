Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kimse Bilmez 18.bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez 18.son bölüm full ve tek parça izle!

Kimse Bilmez 18.bölüm ! Kimse Bilmez 18.son bölüm full ve tek parça izle!

Ekranların sevilen dizisi Kimse Bilmez 18.yeni bölümü bu akşam ’de ekrana geliyor. Yeni sezonda heyecanlı anlara sahne olan Kimse Bilmez yeni bölümünde yaşananlar merak konusu olurken, dizinin sıkı takipçileri ‘’ Kimse Bilmez 19.bölüm fragmanı yayında mı?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Bu haftaki bölümde Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğreniyor. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi? Haberimizden Kimse Bilmez 18. tamamını izleyebilir, yeni bölüm hakkında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 21:22
Kimse Bilmez 18.bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez 18.son bölüm full ve tek parça izle!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kimse Bilmez 18.yeni bölümü bu akşam yayınlanıyor. Pazar akşamlarının fenomen dizisinde bu hafta Ali'nin bir oğlunun olduğunu öğrenmesi işlerin seyrini değiştirecek. Oğlunun hastalığıyla ilgilenen Ali bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarından kurtulmaya çalışacak. Pilot ise Duygu'ya evlilik teklifi edecek. ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı anlar yaşanıyor. Haberimizden, Kimse Bilmez 18.bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz. 19. bölüm fragmanı da yayınlandığı anda haberimizde olacak! İşte Kimse Bilmez 18. son bölüm tamamı

KİMSE BİLMEZ 18.BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynayan Kimse Bilmez 18.bölümü bu akşam ATV'de! Haberimin ayrıntılarından dizinin son bölümü yayınlandıktan sonra Kimse Bilmez son bölüm tek parça izle seçeneğine ulaşabilirsiniz.

Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır.

Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister.

KÖKSAL ÖLECEK Mİ?

Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Ali'nin karşısına çıkan Özlem, Sevda da dahil olmak üzere herkesi şaşkına uğratır. Ali, yaşadığı şoku atlatamadan bir oğlu daha olduğu haberi ile bir kez daha sarsılır.

Uygar, Sevda'yı Ali'den ayırmak ve Ali'yi yeniden kazanmak için savaşır. Pilot yeni kız arkadaşı ile hayatını değiştirip beladan uzak durmaya çalışsa da kardeşim dediği Vedat düşmanlarının elindedir. Belanın bir anda ortasında kendisini bulan Pilot ölümle burun burunadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse Bilmez 18.bölüm tek parça izle! Kimse Bilmez 18.son bölüm full ve tek parça izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN