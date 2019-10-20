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yayında! Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

’nin vazgeçilmez dizisi yayınlandı. Hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı gelişmelere şahit olacağız. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez son bölümde Pilot’un Duygu’ya evlilik teklifi etmesi damga vurmuştu. Bununla birlikte Ali ve Pilot’un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey’e karşı kullanmak istedi. Peki Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte !

Giriş Tarihi: 21.10.2019 01:27
Kimse Bilmez 19.bölüm fragmanı yayında! Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri son bölümü izledikten hemen sonra yeni bölüm fragmanında neler oluyor merak etti. ATV'nin iddialı yapımı Kimse Bilmez 19.bölüm fragmanında nefes kesen sahnelere yer verildi. Son bölümde ise yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. İşte Kimse Bilmez 19.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Kimse Bilmez 19. bölüm fragmanı yayınlandı

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır.

Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem'in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Ali'nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur. Sevda'yı Ali'den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer. Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.

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Kimse Bilmez 19.bölüm fragmanı yayında! Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
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