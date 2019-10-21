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yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Çukur’un yeni bölümünde neler olacak?

Show TV’nin izlenme rekorları kıran fenomen dizisi ’un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? 21 Ekim Pazartesi günü Çukur’un yeni bölümü ekrana gelecek mi? Diziyi yoğun bir ilgiyle takip eden hayranları, bu soruların yanıtını arıyor. Yamaç’ın tekrar Çukur sokaklarına dönmesiyle birlikte alevlenen heyecan 72. bölümüyle ne zaman devam edecek? İşte hayranlarını merak içinde bırakan Çukur 72. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 12:58
Çukur yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı? Çukur’un yeni bölümünde neler olacak?

Fransa-Türkiye milli maçı sebebiyle geçtiğimiz hafta hayranları ile buluşamayan fenomen dizi Çukur'un yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Yamaç'ın Çukur'a dönmesi Akın Koçovalı'yı şok içinde bırakmış, Yamaç'ın ilerleyen bölümlerde sert adımlar atacağının mesajı izleyicilere verilmişti. Peki Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Yamaç'ın Çukur'a dönüşü nasıl karşılanacak? Yamaç'ın yaşadığını öğrenen Efsun'un tehlikeli planları işe yarayacak mı? İşte detaylar…

ÇUKUR 72. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Çukur 72. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! İşte Çukur'a damga vuran Yamaç'ın muhteşem dövüş sahnesi...

Çukur'un 3. Sezon 5. (72) bölümünde; Yamaç'ın Çukur'a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanacak. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla beklenecek. Cumali'nin Çizgili Kenan'dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalacak. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol'dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek. Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulacaklar.

Vartolu'nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst edecek. Yamaç'ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç'a şoke edici bir teklifle gelecek.

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