Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm fragmanı! "Boran ve Behzat öldürülüyor!" EDHO 144. bölüm fragmanı yayında

EDHO 144. Bölüm salı akşamı Atv ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Her bölümünde heyecan ve aksiyonu seyircilerine doruk noktasında hissettiren dizi yine sevenlerini ekran başına kilitleyeceğe benziyor. Her pazartesi yeni bölümüyle yayınlanan dizide bu bölüm; Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırıyor. İzleyiciler EDHO 144. Bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. Bölüm fragmanı neler olacak? İşte reyting rekortmeni dizi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. Bölüm fragmanı…

EDHO 144. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle! "Boran ve Behzat böyle infaz ediliyor...

EDHO 144. BÖLÜM FRAGMANI NELER OLUYOR?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm Salı günü Atv'de!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Naz Elmas (Sevda Meftun), Selda Alkor (Melike Meftun), Burak Sergen (Feyyaz Meftun), Mustafa Üstündağ (Boran), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeyli).