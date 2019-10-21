Gülnür Güneş kimdir, kaç yaşındadır? Gülnür Güneş’in eşi Yiğit Doğan Çelik kimdir, kaç yaşındadır?

Modacı Gülnür Güneş dün akşam Yiğit Doğan Çelik ile dünya evine girdi. Görkemli bir kına gecesi yapan genç modacı yine büyük bir törenle ünlü bir otelde evlendi. Ünlülerin akın ettiği Gülnür Güneş ile Yiğit Doğan Çelik'in düğünü sosyal medyada çok konuşuldu. Peki çok merak edilen Gülnür Güneş kimdir? Eşi Yiğit Doğan Çelik kimdir ve kaç yaşındadır?

GÜLNUR GÜNEŞ KİMDİR?

Ankara'da doğan Gülnur Güneş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler okurken, modaya olan ilgisini profesyonel bir alana taşımaya karar verir. Aynı anda İstanbul Moda Akademisi'ne başlar. Her iki taraftaki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra, moda dünyasına kararlı bir giriş yapan Gülnur Güneş, Nişantaşı'nda ki şık butiğinde tasarımlarını moda severlerle buluşturuyor. Gülnur Güneş şu anda 31 yaşındadır.

YİĞİT DOĞAN ÇELİK KİMDİR?

Geçtiğimiz günlerde nikah ve kına yapan iş adamı Metin Güneş'in kızı Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik dün akşam görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. Yiğit Doğa Çelik iş adamıdır.