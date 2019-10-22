Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm tamamı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144.bölüm tek parça izle!

Çok fazla hayranı olan, ekranların vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 144. bölümü ile ekranlara gelecek. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Burak Sergen gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi her hafta izleyicilerinde büyük etki bırakıyor. EDHO bu akşamki yeni bölümde; Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırıyor. Haberimizin devamından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz. 145. bölüm fragmanı da yayınlandığı anda haberimizin içinde olacaktır. İşte sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm tamamı izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 144. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144.BÖLÜM TEK PARÇA TAMAMI İZLE!

Haberimizin devamından dizinin son bölümü yayınlandıktan sonra tek parça şeklinde izleme linkine ulaşabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle! "Boran ve Behzat böyle infaz ediliyor...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır ve dostları, Altan'ın işbirlikçileriyle yaptığı plan sonucunda, düşmanın ablukası altında kalmışlardır. Haşmet ve Rafet'in vurulacağı bu hain tuzak, yaşanan çatışmayla sınırlı kalmaz. Hızır'dan aldığı darbenin cevabını derhal vermek isteyen Altan, Çakırbeylileri istihbarat sorgusuna alacaktır. Aliesi ve sevdiklerinin canıyla tehdit edilen Hızır ve İlyas çok geçmeden salınırken Alparslan için kurtuluş o kadar kolay olmayacaktır.

Masanın kimi üyeleri merakla Çakırbeylilerden gelecek iyi haberleri beklerken, kimi üyeleri de hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Haşmet çatışmadan sağ salim kurtulmayı başarabilmiş olsa da düşmanları işlerini yarım bırakmamaya kararlıdır.

En çok da Emine'yi sarsacak olan olay, Façalılar ile Meftunlar arasındaki kavganın da kızışmasına neden olacaktır.

Altan, masadan istediklerini alana kadar Alparslan'a işkence edebileceğini, Hızır'a gönderdiği bir video ile kanıtlar. Hızır ise yeğeni için canı dahil ne gerekiyorsa vermeye hazırdır.